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Medya Evinde ölü bulunmuştu! Serhat Kılıç’ın son görüntüleri ortaya çıktı
Medya

Evinde ölü bulunmuştu! Serhat Kılıç’ın son görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul Kağıthane’deki evinde kız arkadaşı tarafından ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın apartmandaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kılıç’ın bir süre duvara yaslanarak asansör beklediği görüldü.

Oyuncu Serhat Kılıç’ın ölümünün ardından yaşadığı apartmana ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

 

Serhat Kılıç kendisinden uzun süre haber alamayan kız arkadaşı tarafından Kağıthane'deki evinde ölü bulunmuştu. Kılıç’ın bugün yaşadığı apartmanda son görüntüleri ortaya çıktı. Yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Kılıç'ın, duvara yaslanarak asansör beklediği, gelmemesi üzerine ise merdivenlere yöneldiği görüldü.

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Seksenler'in Ergün Plak'ı Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! Serhat Kılıç kimdir, neden öldü?

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Seksenler'in Ergün Plak'ı Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! Serhat Kılıç kimdir, neden öldü?

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