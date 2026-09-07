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Spor Buzlar eridi! Galatasaray Başkanı Özbek'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Spor

Buzlar eridi! Galatasaray Başkanı Özbek'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

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Buzlar eridi! Galatasaray Başkanı Özbek'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret “TFF ile Galatasaray arasındaki buzlar eridi” yorumlarını da beraberinde getirdi.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ile Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu da yer aldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını temenni ederken, Türkiye Futbol Federasyonu'na da başarı dileklerini iletti.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'ya birer A Millî Takım forması hediye etti.

Bilindiği üzere, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 23 Nisan’da yapmış olduğu açıklamada; “TFF’nin mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz bugün itibariyle askıya alınmıştır” ifadelerini kullanmıştı.  

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