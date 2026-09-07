Mucize içecek altın süt nedir? Bir kaşığı mucize gibi ama her 2 saatte bir yapan yandı! Öne çıkan o gıda

Altın süt olarak bilinen zerdeçallı süt karışımının bir bardağında bile bin bir sayısız şifa var. Koronavirüs salgını sonrası internet aramalarında en çok merak edilenlerin başında altın süt tarifi geliyor. Altın süt, bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra lezzetiyle de çok sevilen bir karışım olma özelliği taşıyor. Altın sütün faydaları nelerdir ve altın süt nasıl yapılır sorularının yanıtlandığı yazıda merak edilenleri bulabilirsiniz.

Zerdeçallı süt olarak bilinen altın sütün ana vatanı Hindistan. Altın süt soğuk algınlığı, öksürük ve uykusuzluğu gidermek için kullanılıyor. Ana bileşeni zerdeçal olan bu karışımın süte verdiği altın sarısı renginden dolayı ismi altın süt olarak adlandırılıyor.

Bu karışıma, zerdeçalın içerisindeki yararlı maddeleri ortaya çıkarması için karabiber, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı besinler de ilave ediliyor.

Altın sütü tatlandırmak için karanfil, bal, tarçın gibi malzemelerden destek alınıyor. Sonuç olarak ortaya çıkan altın süt, deyim yerindeyse şifa dağıtıyor.

Altın sütün faydaları

Altın süt, içerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor.

Serbest radikalleri vücudunuzdan atıyor ve temizliyor. Vücudu temizlerken cildi de güzelleştiriyor, akne görünümünün ve sivilcelerin en aza inmesine yardımcı oluyor.

Kadınlarda regl döneminin daha az ağrılı geçmesine yardımcı oluyor. Hormonların daha düzenli salgılanmasına da destek oluyor.

Beyin fonksiyonlarını güçlendiriyor, hafızanızın daha sağlam olmasına da destek oluyor.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor.

Çocukların salgın hastalıklara yakalanma risklerini azaltıyor.

Karaciğer yağlanmasının önüne geçiyor. Karaciğer yağlanması problemi olanların da tedavisine destek oluyor.

Kandaki insülin seviyesini dengeliyor. Bu sayede daha az acıkmanıza yardımcı oluyor ve daha rahat bir uyku uyumayı sağlıyor.

Yağ yakımını hızlandırıyor, tokluk hissi yaratıyor. Bu sayede zayıflamaya yardımcı oluyor ve kilo kontrolüne destek veriyor.

Huzursuz bağırsak, gaz, şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık gibi mide ve bağırsak sorunlarınızın çözümüne destek oluyor.

Antienflamatuvar özelliği sahip. Bu nedenle vücudunuzdaki ağrıları en aza indirmenize yardımcı oluyor.

Doğal ağrı kesici görevi görüyor. İçerisindeki ağrı kesici, hücre yenileyici bileşenler sayesinde de kanser tedavisinde önemli rol oynuyor.

Altın süt tarifi

Altın süt için malzemeler

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı karabiber

1-2 tane karanfil

1 çay kaşığı öğütülmüş kakule

1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ya da isteğiniz başka bir yağ

1 tatlı kaşığı ham bal

Altın süt nasıl yapılır?

Bir tenceredeki sütün içine tüm baharatlar atılır ve kısık ateşte karıştırılır. Karışımın kaynamasına gerek yok, buharlaşmaya başladığı zaman ocağı kapatabilirsiniz.

Yağlar ise ocak kapatıldıktan sonra karışıma eklenmeli.

Bal ilave etmek istiyorsanız sütün ılımasını beklemeniz gerekir.

Altın sütü sıcak ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz.

Altın süt ne zaman içilir?

Altın sütü günün istediğiniz saatinde tüketebilirsiniz. Yatmadan hemen önce içildiğinde sizi uykuya hazırlar. Öğün aralarında aç karnına tükettiğinizde tokluk hissi verecektir.

Altın süt (zerdeçallı süt), içinde yoğun zerdeçal ve baharatlar barındıran güçlü bir içecektir. Bu içeceği çok sık tüketmek bazı sağlık sorunlarına yol açabilir:

Altın süt (zerdeçallı süt), içinde yoğun zerdeçal ve baharatlar barındıran güçlü bir içecektir. Bu içeceği çok sık tüketmek bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.

Altın Süt Neden Sık İçilmez?

Mide Tahrişi: Zerdeçal ve karabiber midede asit üretimini artırır. Her 2 saatte bir içmek gastrit, reflü ve mide yanması yapar.

Safra Kesesi: Zerdeçal safra salgısını hızlandırır. Safra kesesinde taş veya çamur varsa şiddetli ağrı yapar.

Kan Sulandırma: Fazla kurkumin (zerdeçal özü) kanı aşırı sulandırır.Kalori ve Yük: Sürekli süt tüketmek sindirim sistemini yorar ve fazla kalori alımına neden olur

Zerdeçal, içeriğindeki kurkumin bileşeni sayesinde güçlü bir iltihap azaltıcı ve antioksidan etki gösterir. Başlıca Faydalarıİltihapla Savaşır: Vücuttaki kronik iltihaplanmayı azaltmaya yardım eder. Cilt sağlığına etkilerini Memorial üzerinden inceleyebilirsiniz.Bağışıklığı Destekler: Vücut direncini artırarak hastalıklara karşı koruma sağlar.Eklem Ağrılarını Hafifletir: Eklem rahatsızlıklarında ağrıların hafiflemesine destek olur.