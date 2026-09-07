Serhat Kılıç uyuşturucu kullanıyor muydu? Kız arkadaşı savcılıkta ifadesini değiştirdi!

Sanat dünyasının tanıdık isimlerinden olan Serhat Kılıç, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Serhat Kılıç'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, ölümü ise şüpheli bulundu ve araştırılmaya başlandı.

En Son Haber’den Adile Topçu’nun haberine göre, Kılıç'ı evinde hayatını kaybetmiş şekilde bulan 8 yıllık kız arkadaşı Özlem E.'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

Özlem E. emniyette verdiği ifadede Kılıç'ın ağrıları olduğunu ve bazı rahatsızlıkları için ilaç kullandığını söyledi.

Özlem E., savcılıkta verdiği ifadede ise Kılıç'ın alkol ve uyuşturucu madde kullandığını belirtti.

İŞTE EMNİYETTEKİ İFADESİ

Özlem E., emniyette verdiği ifadesinde, “Erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç ile yaklaşık 8 yıllık bir birlikteliğimiz vardır. Serhat ile aramızda kısa süreli küslükler olurdu. 3 Eylül günü saat 11.00 sıralarında set çekimi vardı. Saat 11.45 sıralarında Serhat’ın bu set çekimine gitmediğini öğrendim.

Akabinde Serhat’ı arayarak neden sete gitmediğini ve herkesin kendisini merak ettiğini söyledim.

Serhat bana boynundaki fıtıktan dolayı iyi hissetmediğini, ağrısının olduğunu, bir sürü ilaç içtiğini fakat ağrılarının devam ettiğini çok acı çektiğini, menajeri ile konuşup sete neden gitmediğinin bilgisini vereceğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.

Ben bir süre sonra kendisini tekrardan arayarak kendini sete gitmediği için sorumsuz davrandığını söyleyerek sitem ettim. Serhat’ta raporunu olduğunu sorun olmayacağını söyleyerek yine görüşmeyi sonlandırdı” dedi.

“ÜZERİNE GİTMEMEYE ÇALIŞTIM”

Özlem E., “Aynı gün saat 16.00 sıralarında ağlamaklı bir ses tonu ile beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.

Bende üzgün olduğu için kendisi ile baş başa kalsın toparlasın istediğim için üzerine gitmemeye çalıştım.

Bu süreçte sürekli gerek arayarak gerekse mesaj atarak destek olmaya çalıştım fakat Serhat mesajlarıma da aramalarıma da hiçbir şekilde bana geri dönüş yapmadı.

Ben yalnız kalmak istediğini düşünerek ve kullandığı ilaçların uyku yaptığını düşünerek fazla aramamaya çalıştım.

“ELLERİ GÖĞSÜNÜN ÜZERİNDE OTURUR OLDUĞU GÖRDÜM”

En son bugün yani 5 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Serhat’ı tekrardan aradığımda telefonunun kapalı olduğu fark ettim ve kendisini merak ettiğim için Serhat’ın Nurtepe Mahallesi’nde bulunan evine geldim.

Serhat’ın evinin yedek anahtarı olduğu için daireye direk giriş yaptığımda salon kısmında bulunan tekli koltukta Serhat’ın elleri göğsünün üzerinde çıplak vaziyette oturur olduğu gördüm.

Akabinde Serhat’ın uyuduğunu düşünerek kendisine seslendim kolundan tutarak kendisini salladım. Teninin soğuk olmasından ve tepki vermemesinden bir sorun olduğunu anlayarak ilk önce kız kardeşi Sinem Kılıç’ı arayarak durumu bildirdikten sonra hemen 112 ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundum” dedi.

Özlem E., “Olay yerine gelen 112 ekipleri ve polis ekipleri gelerek gerekli kontrolleri yaptılar ve Serhat’ın vefat ettiği bilgisini verdiler.

Serhat’ın bildiğim kadarıyla yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıkları vardı.

Bu hastalıkları için kullanmış olduğu 2 farklı türde olan boyun fıtığı için adını hatırlayamadığım yeşil reçeteli bir hap, yine adını hatırlayamadığım tansiyon ilacı ve günde 7-8 adet kullanmış olduğu bir hapı kullanmaktaydı.

Bildiğim kadarıyla herhangi bir madde ya da alkol bağımlılığı yoktur. Ayrıca erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç’ın ne zaman ve ne şekilde vefat ettiğini de bilmiyorum” dedi.

İŞTE SAVCILIKTAKİ İFADESİ

Özlem E. savcılıkta verdiği yeni ifadede Kılıç’ın kendisini tanıdığı dönem boyunca uyuşturucu madde ve alkol kullandığını, son 6 aydır ise bildiği kadarıyla kokain de kullandığını öne sürdü.

Özlem E., Kılıç’ın husumetli olduğu herhangi bir kişinin bulunmadığını da ifade etti.