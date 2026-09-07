Özgür Özel mi Kılıçdaroğlu mu? Muhittin Böcek tarafını belli etti

Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in cezaevinden kaleme aldığı mektupta kullandığı ifadeler siyasetin gündemine oturdu.

Siyasi hayatının önemli dönüm noktalarını anlatan Böcek’in, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı farklı ifadeler dikkat çekti.

Böcek, kendisini 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday gösteren Özgür Özel’den yalnızca “Sn. Özgür Özel” şeklinde söz ederken Kemal Kılıçdaroğlu için “CHP Genel Başkanımız” ifadesini kullandı.

SİYASİ HAYATINI CEZAEVİNDEN ANLATTI

Mektubuna Antalya ve Antalyalılara selam göndererek başlayan Böcek, siyasi kariyerinin geçmişini kronolojik olarak aktardı.

Siyasete Anavatan Partisi döneminde Turgut Özal ve Mesut Yılmaz ile başladığını belirten Böcek, 1994-1999 yılları arasında ANAP Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğunu hatırlattı.

1999 yılında ANAP'tan Konyaaltı Belediye Başkanı seçilen Böcek, ilerleyen yıllarda siyasi hayatını CHP çatısı altında sürdürdü.

6 KEZ SANDIKTAN ÇIKTI

Böcek, mektubunda girdiği seçimlere de geniş yer verdi.

1999'da ANAP'tan Konyaaltı Belediye Başkanı seçildiğini belirten Böcek, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde ise CHP'nin adayı olarak aynı göreve seçildiğini kaydetti.

2019'da Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Böcek, seçimi kazanarak büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

ÖZGÜR ÖZEL İÇİN SADECE İSMİNİ KULLANDI

Böcek, 2024 yerel seçimlerindeki adaylık sürecini anlatırken Özgür Özel'e ilişkin şu ifadeyi kullandı:

“Sn. Özgür Özel aday gösterdi.”

Böcek, Özel'in ismini verirken “Genel Başkanımız” veya benzeri herhangi bir unvan kullanmadı.

KILIÇDAROĞLU'NA “CHP GENEL BAŞKANIMIZ” DEDİ

Mektubun siyasi açıdan en dikkat çekici bölümü ise Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin ifadelerin yer aldığı kısım oldu.

Böcek, 2026 yılını anlatırken:

“2026. Sn. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanımız oldu.”

ifadelerini kullandı.

Böcek'in Özgür Özel'den yalnızca ismiyle bahsederken Kılıçdaroğlu için “CHP Genel Başkanımız” demesi, iki isme yönelik kullandığı dil arasındaki belirgin farkı ortaya koydu.

BÖCEK TARAFINI MI SEÇTİ?

Mektuptaki bu tercih, CHP ile YENİ Parti arasındaki siyasi ayrışma açısından da dikkat çekti.

Özellikle “Genel Başkanımız” ifadesinin Kılıçdaroğlu için kullanılması, Böcek'in siyasi olarak Kılıçdaroğlu tarafında konumlandığı yönünde yorumlandı.

Ancak Böcek mektubunda doğrudan “Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum” şeklinde açık bir siyasi tercih beyanında bulunmadı. Mektuptaki hitap farklılığı, bu yöndeki değerlendirmelerin temelini oluşturdu.

Muhittin Böcek mektubunu “Sevgi ve hasretle...” ifadeleriyle tamamladı.