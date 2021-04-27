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Eğitim Sabancı Vakfı’ndan Papuduk kitap seti
Eğitim

Sabancı Vakfı’ndan Papuduk kitap seti

Sabancı Vakfı, Papuduk kitap setinin daha çok çocuğa ulaşması için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’yla yeni bir iş birliğine imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 11:20:00 -
Sabancı Vakfı’ndan Papuduk kitap seti

Setten yola çıkılarak hazırlanan vakıf gönüllülerince online olarak yürütülecek ‘Papuduk’la Hayvan Hakları Etkinlikleri’nde çocukların hayvan hakları konusunda farkındalık kazanmaları hedefleniyor. Çocukların eğlenirken öğrenecekleri ‘Papuduk’la Hayvan Hakları Etkinlikleri’nde miniklerin kreatif düşünme ve problem çözme becerilerinin harekete geçirilmesine odaklanılıyor. Etkinliklerde çocuklar kendilerini ve çevrelerini sorgulama fırsatı yakalarken aynı zamanda duygularını anlama, empati kurma, farklı sorunlar karşısında çözüm üretebilme becerisi ede ediyor. İlkokul 1., 2. ve 3. sınıflar için hazırlanan, 70 ila 80 dakikalık 5 ayrı oturumdan oluşan etkinlikler, TEGV Dijital Platformu’nda ücretsiz olarak yayınlanacak. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Serra Sabancı’nın çocukken büyükannesinin masallarında dinlediği tavşan Papuduk, Tolga Öztorun ve Lider Hepgenç’in kalemiyle; Ece Zeber’in çizgileriyle yepyeni maceralara atıldı.

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