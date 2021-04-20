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Eğitim Sabancı Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Sabancı Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Bir eğitim ve öğretim döneminin sonuna yavaş yavaş gelmek üzereyiz. Bu sebeple üniversite taban puanları ve kontenjan sayısı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki, Sabancı Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 19:06:00 -
Sabancı Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Sabancı Üniversitesi, Ekim 1999 yılında Sabancı topluluğu tarafından kurulmuştur. İstanbul ‘da bulunan Sabancı Üniversitesine girmeyi hedefleyen öğrenciler, Sabancı Üniversitesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayılarını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

 

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