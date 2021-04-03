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Spor Ryan Donk: Goller rakibe hediye
Spor

Ryan Donk: Goller rakibe hediye

Hatayspor yenilgisinin ardından Galatasaray'ın savunma oyuncusu Ryan Donk, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 23:07:00 -
Ryan Donk: Goller rakibe hediye

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Ryan Donk, Hatayspor yenilgisinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ryan Donk, "8'de 8 ile iyi bir hava yakalamıştık ama onu devam ettiremedik. Bize karşı rakipler daha fazla motive oluyor, daha farklı hazırlanıyor. 3-0 olmaması gereken bir skor. Çok hata yaptık. Bundan sonra yapmamız gereken 9 maçta bu hataları yapmamak, sorumluluk...Bir stoper olarak ben tabii ki kendi sorumluluğumu alıyorum. Defans hattı ve takım defansı olarak herkes sorumluluk almalı." ifadelerini kullandı.

'Şampiyonluk yolunda daha zorlu süreçlerden geçtik'

Donk sözlerine, "Yediğimiz goller rakibe hediye. Bireysel hatalar yaptık. Organize ataklar sonucunda gelen goller değil yediklerimiz. Defansta daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor. Şampiyonluk yolunda daha zorlu süreçlerden geçtik. Benim korkum yok. Takımıma ve kendime güveniyorum. Kendimizi geliştirip bu 9 maçı en iyi şekilde geçirmemiz gerekiyor." şeklinde devam etti.

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