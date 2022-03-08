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Dünya Rusya'ya ağır darbe! Tümgeneral Vitaly Gerasimov öldürüldü
Dünya

Rusya'ya ağır darbe! Tümgeneral Vitaly Gerasimov öldürüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Merkez Askeri Bölgesi 41. Ordu Kurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vitaly Gerasimov'un Harkov'da öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 09:24:00 -
Rusya'ya ağır darbe! Tümgeneral Vitaly Gerasimov öldürüldü

Rusya'nın Ukrayna işgali 13. gününe girerken, Ukrayna cephesinden çok önemli bir açıklama geldi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Direktörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Rusya Merkez Askeri Bölgesi 41. Ordu Kurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vitaly Gerasimov, Harkov'da öldürüldü.

Açıklamada, Gerasimov dışında, bazı üst düzey Rus subayların da öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

Gerasimov, İkinci Çeçen Savaşı'nda ve Rusya'nın Suriye'deki çok sayıda operasyonunda yer aldı. Vitaly Gerasimov, Kırım ilhakının dönüşünde madalya almıştı.

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