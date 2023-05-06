Rusya‘dan yaylım ateşi! ABD ile sıcak çatışmanın eşiğindeyiz

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov bugün bir televizyon röportajında, "ABD ile ilişkilerimizin açık bir silahlı çatışma uçurumuna düşmesini önlemek için çalışıyoruz. Zaten bu uçurumun eşiğindeyiz." dedi.

Ryabkov, risklere rağmen sürdürülen Rus düşmanı politikalar nedeniyle Washington'daki yetkilileri Rusya'nın “muhalifleri” ve “düşmanları” olarak nitelendirdi.

Rus diplomat, "ABD uzun süredir çatışmanın doğrudan bir katılımcısı ve uzun süredir benim ulusuma karşı açık bir hibrit savaş yürütüyor. Washington'ın, kendi güvenliğini düşünmesi gereken bir durumda Rusya'ya karşı sergilediği öfke ve nefret açıklanamaz" dedi.

Ryabkov, şu anda iki ülke arasında Ukrayna ihtilafına ilişkin gerçek bir diplomasinin mümkün olmadığını, çünkü ABD'nin daha fazla tırmanış üzerine bahse girdiğini belirtti.

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Dışişleri bakan yardımcısı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Rusya'nın Kremlin'e düzenlenen İHA saldırısının arkasında Ukrayna'nın olduğu iddiasına ilişkin yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, Washington'un Rus yetkililerin açıklamalarını reddetme eğiliminde olduğunu söyledi.