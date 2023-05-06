Rusya‘dan yaylım ateşi! ABD ile sıcak çatışmanın eşiğindeyiz
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington'ın kendi güvenliğini düşünme zamanının geldiğini söyledi. Rus diplomat, Rusya'nın ABD destekli Ukrayna'nın Vladimir Putin'e suikast girişimi olarak adlandırdığı Kremlin'deki son İHA saldırısından sonra, ABD ve Rusya'nın birbirleriyle silahlı bir savaşın eşiğinde olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov bugün bir televizyon röportajında, "ABD ile ilişkilerimizin açık bir silahlı çatışma uçurumuna düşmesini önlemek için çalışıyoruz. Zaten bu uçurumun eşiğindeyiz." dedi.
Ryabkov, risklere rağmen sürdürülen Rus düşmanı politikalar nedeniyle Washington'daki yetkilileri Rusya'nın “muhalifleri” ve “düşmanları” olarak nitelendirdi.
Rus diplomat, "ABD uzun süredir çatışmanın doğrudan bir katılımcısı ve uzun süredir benim ulusuma karşı açık bir hibrit savaş yürütüyor. Washington'ın, kendi güvenliğini düşünmesi gereken bir durumda Rusya'ya karşı sergilediği öfke ve nefret açıklanamaz" dedi.
Ryabkov, şu anda iki ülke arasında Ukrayna ihtilafına ilişkin gerçek bir diplomasinin mümkün olmadığını, çünkü ABD'nin daha fazla tırmanış üzerine bahse girdiğini belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dışişleri bakan yardımcısı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Rusya'nın Kremlin'e düzenlenen İHA saldırısının arkasında Ukrayna'nın olduğu iddiasına ilişkin yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, Washington'un Rus yetkililerin açıklamalarını reddetme eğiliminde olduğunu söyledi.
Dünya
Çin Ukrayna krizinde Rusya'yı işaret etti: Krizi için ''eşgüdüm'' formülü! Stratejik tavır almaya başladılar, kararı aldılar
Dünya
Rusya'nın paralı asker grubu Wagner duyurdu: Ukrayna'nın kritik kentinden çekilecek, cehennemde yanacaksınız