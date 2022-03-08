Rusya’dan, yapılan ambargolara sert cevap! “Gazı kesebiliriz”

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik suçlamalar nedeniyle Kuzey Akım 1 konusunda adım atabileceklerine işaret etti.

"Şu ana kadar böyle bir adım atmadık ama..."

Mütekabiliyet gereği boru hattından giden doğal gaz akışını kesebileceklerini belirten Novak, "Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamak için her hakka sahibiz. Ancak şu ana kadar böyle bir adım atmadık. Bunun kimseye faydası olmaz. Ancak Avrupalı siyasiler açıklamalarıyla bizi buna itiyorlar" dedi. Rusya, Kuzey Akım 1 hattıyla Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp doğal gaz sevk ediyor.

ABD ve AB'nin Rus petrolüne olası yasak kararı

ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolü nün ithalatını yasaklamak için yaptığı görüşmelere de değinen Novak, böyle bir senaryoda petrolün varil fiyatının 300 dolara çıkabileceğini söyledi. Uzmanlar ise, bunun küresel ekonomi için kabus senaryosu olduğunu belirtti.

ABD, İran ve Venezuela petrolüne yönelebilir

ABD'nin, olası yasak kararı sonrası oluşacak petrol arzını, hasımları İran ve Venezuela ile çözmek istediği kaydedildi. Bu sebepten ötürü, önümüzdeki süreçte bu iki ülkeyle olan diplomatik ilişkiler artabilir.

Beyaz Saray: Rus petrolüne yasak için henüz bir karar vermedik

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus petrolünün ithalatına yasak getirilmesi konusunda henüz karar vermediklerini belirterek, "Hem kendi içimizde hem de Avrupalı ortaklarımızla istişarelerimiz sürüyor" dedi.