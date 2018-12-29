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Rusya'dan Ukrayna'ya tarihinin en büyük yaptırımı! Hepsi yasaklandı

Rusya Bakanlar Kurulu toplantısında, Ukrayna’dan buğday, şeker, sebze, meyve, bira, çimento ve toplamda 18 kalem yaşamsal gıda maddelerinin alımına yasak koyma kararı alındı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 18:05
Rusya'dan Ukrayna'ya tarihinin en büyük yaptırımı! Hepsi yasaklandı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ekonomiye de yansıyor. Bugün Rusya Bakanlar Kurulu kabinesi Ukrayna’dan buğday, sebze, meyve, şeker, bira, çimento gibi çok sayıda ürünün alımını yasakladı.

Rusya Bakanlar Kurulu toplantısında Ukrayna’nın Rusya’ya uygulama kararı aldığı ekonomik kısıtlamalar tartışıldı.

18 kalem yaşamsal gıda yasaklandı

Ukrayna’nın girişimlerine atıfta bulunarak kabine üyeleri Ukrayna’dan buğday, şeker, sebze, meyve, bira, çimento ve toplamda 18 kalem yaşamsal gıda maddelerinin alımına yasak koyan karara vardı.

Yapılan açıklamada kısıtlamaların süresiz olarak getirildiği ve Ukrayna’nın kısıtlamaları kaldırması durumunda Rusya tarafının aldığı kısıtlama kararlarının geri alınabileceği vurgusu yapıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 18:05
  1. Rusya
  2. Ukrayna
  3. ekonomik yaptırımlar

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