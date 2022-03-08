Rusya’dan Türkiye’ye yaptırım var mı? Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesinde hangi ülkeler var?

ABD Temsilciler Meclisinin, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya petrol ve enerji yaptırımlarını da kapsayan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı açıklanmasından sonra petrol fiyatları bir hayli fırladı. Dünya piyasaları diken üstüneyden bu kez de Rusya’dan karşı atak geldi. Rus hükümeti, dost olmayan yabancı ülkeler listesine onay verdi. Dost olmayan bu ülkelere borçlar Rus Rublesi ile ödenecek.

Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesinde hangi ülkeler var?

Hükümetin onay verdiği dost olmayan ülkeler listesinde, Avustralya, Arnavutluk, Cebelitarık, Miknonezya, Büyük Britanya, AB ülkeleri, İzlanda, Kanada, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya, Monako, San Marino, Liechtenstein ve ABD yer alıyor.

Rusya, kararnameyle birlikte temerrütleri önlemeyi amaçlıyor. Kararname kapsamında, Rus şirketlerinin yabancı alacaklılara ruble ile ödeme yapmasına izin verilecek. Bu arada SWAP'ları ruble ile borç ödeme kararının ardından %80 olasılıkla temerrüt fiyatlıyor.