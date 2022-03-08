Rusya’dan Türkiye’ye yaptırım var mı? Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesinde hangi ülkeler var?
Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesinde kim var? Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasıyla birlikte başta ABD olmak üzere AB ülkeleri Rusya’ya yaptırım kararı aldı. Yaptırım kararında Rusya’nın başta Merkez Bankası olmak üzere ülkenin büyük bankalarının yanında iş adamlarına yönelik çok kapsamlı yaptırımlar onaylandı. Rusya’nın dünya ülkelerinden gelen yaptırımlara karşı vereceği cevap merak ediliyordu. Rusya’dan beklenen karar geldi ve Putin bu kararı imzaladı. Rusya olmayan ülkeler listesini açıkladı. Peki Rusya’dan Türkiye’ye yaptırım var mı? Rusya, dost olmayan ülkeler listesinde hangi ülkeler var? İşte Putin tarafından dost olmayan ülkelerin isimleri.
ABD Temsilciler Meclisinin, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya petrol ve enerji yaptırımlarını da kapsayan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı açıklanmasından sonra petrol fiyatları bir hayli fırladı. Dünya piyasaları diken üstüneyden bu kez de Rusya’dan karşı atak geldi. Rus hükümeti, dost olmayan yabancı ülkeler listesine onay verdi. Dost olmayan bu ülkelere borçlar Rus Rublesi ile ödenecek.
Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesinde hangi ülkeler var?
Hükümetin onay verdiği dost olmayan ülkeler listesinde, Avustralya, Arnavutluk, Cebelitarık, Miknonezya, Büyük Britanya, AB ülkeleri, İzlanda, Kanada, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya, Monako, San Marino, Liechtenstein ve ABD yer alıyor.
Rusya, kararnameyle birlikte temerrütleri önlemeyi amaçlıyor. Kararname kapsamında, Rus şirketlerinin yabancı alacaklılara ruble ile ödeme yapmasına izin verilecek. Bu arada SWAP'ları ruble ile borç ödeme kararının ardından %80 olasılıkla temerrüt fiyatlıyor.