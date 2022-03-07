Rusya'dan şok iddia! Ukrayna 70 Türk'ü...

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, düzenlediği basın toplantısında, “Kievli radikaller canlı kalkan olarak bin 634 yabancıyı rehin tutmaya devam ediyor" dedi. Ukrayna'nın Mariupol kentinde Ukraynalıların rehin tuttuğu 70’i Türkiye, 18’i Kazakistan vatandaşı 88 kişinin olduğunu belirten Mizintsev, diğer rehinelerle ilgili şu bilgiyi paylaştı:

"Harkov’da 200 Ürdün, 40 Mısır, 15 Vietnam, 2 Endonezya vatandaşı olmak üzere 257 kişi var. Sumi’de 576 Hindistan, 159 Tanzanya, 121 Çin, 100 Gana, 70 Ürdün, 60 Mısır, 16 Pakistan, 15 Tunus, 14 Zambiya, 8 Kazakistan ve 1 Sırbistan vatandaşı olmak üzere bin 140 kişi var."

Mizintsev’e göre, Herson’da 15 Mısır vatandaşı; Odessa’da 7 Endonezya vatandaşı; Kiev’de 20 Togo, 7 İngiltere ve 6 Benin vatandaşı; Çernigov’da 12 Pakistan ve 9 Endonezya vatandaşı rehin tutuluyor. Rusya, bu kişilerin akıbeti konusunda bu ükelerin diplomatik kuruluşları ile 24 saat çalışmalar yürütüyor.