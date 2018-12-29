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Rusya'dan sevindiren haber geldi

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen domates için kotaları iki kat artırmak için harekete geçti.

29 Aralık 2018 Cumartesi 12:31
Rusya'dan sevindiren haber geldi

Rusya Tarım Bakanlığı'nın, Türkiye'den ithal edilen domates için kotaları iki kat artırmaya hazırlandığı bildirildi.

Reuters haber ajansının Interfax'a dayandırdığı haberine göre bakanlık Türkiye'den ithal edilen domates için kotaları yıllık 100 bin tona çıkarmayı değerlendirmeye aldı.

Rusya, Türkiye'ye uyguladığı ithalat yasağını kasım 2017'de kaldırmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 12:31
  1. Rusya Tarım Bakanlığı
  2. Rusya
  3. Türkiye

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