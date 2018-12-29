Rusya'dan sevindiren haber geldi

Rusya Tarım Bakanlığı'nın, Türkiye'den ithal edilen domates için kotaları iki kat artırmaya hazırlandığı bildirildi.

Reuters haber ajansının Interfax'a dayandırdığı haberine göre bakanlık Türkiye'den ithal edilen domates için kotaları yıllık 100 bin tona çıkarmayı değerlendirmeye aldı.

Rusya, Türkiye'ye uyguladığı ithalat yasağını kasım 2017'de kaldırmıştı.