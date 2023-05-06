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Dünya

Rusya'dan şaşırtan Adana kararı! "Haziran'da geliyoruz" diyerek duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-05-06 22:03:00 -
Rusya'dan şaşırtan Adana kararı! "Haziran'da geliyoruz" diyerek duyurdular

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot, 8 Haziran'dan itibaren Adana'ya uçuş başlatma kararı aldı.

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot Adana'ya direkt uçuşlara başlayacağı tarihi açıkladı.

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot, 8 Haziran'dan itibaren Moskova'dan Adana'ya direkt uçuşlara başlayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Moskova'daki Şeremetevo Havaalanı'ndan Adana'ya haftada 3 sefer düzenlenecek. Uçuşlar salı, perşembe ve pazar günleri düzenlenecek.

Adana, Aeroflot'un Moskova'dan direkt uçuşlar düzenlediği 6. destinasyon olacak. Şu anda Aeroflot'un Moskova'dan direkt uçuşları İstanbul, Bodrum, Dalaman, Antalya ve İzmir'e gerçekleştiriliyor. Firma, Rusya'nın 8 bölgesinden Türkiye'nin çeşitli noktalarına direkt uçuşlar da düzenliyor.(Sputnik)

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