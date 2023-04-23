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Dünya Rusya’dan Kanada’ya seyahat uyarısı
Dünya

Rusya’dan Kanada’ya seyahat uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-04-23 11:47:00 -
Rusya’dan Kanada’ya seyahat uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarını Kanada’ya seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyardı. Yayınlanan duyuruda, Kanada'da Rus vatandaşlarına yönelik fiziksel şiddet de dahil birçok ayrımcılık vakası yaşandığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarını Kanada’ya seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyardı. 

Yayınlanan seyahat uyarısında şöyle denildi:

“Kanada'da etnik köken ve vatandaşlık temelinde Rus vatandaşlarına karşı fiziksel şiddet de dahil olmak üzere çok sayıda ayrımcılık vakası yaşanması nedeniyle, turizm, eğitim ve iş ilişkileri bağlamında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınılmasını tavsiye ediyoruz”

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