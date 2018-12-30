Rusya'dan flaş ABD açıklaması: Hazırız

Rusya ve ABD liderlerinin gelecek yıl görüşme ihtimaline ilişkin bir soruyu yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Washington ile eşitlik ilkesine dayalı diyaloğa hazır olduğunu söyledi. Lavrov ikili ilişkilerin ABD’deki iç politik savaşın esiri olduğunu ifade etti.

Rossiya-1 televizyonundaki bir programda konuşan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 2019 yılında ikili bir görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

"Bu soruyu Washington’a yöneltmek gerek"

Lavrov, "Bu soruyu Washington’a yöneltmek gerek. Devlet başkanımız ve temsilcileri daha önce de Washington hazır olduğunda bizim de diyaloğa hazır olduğumuzu söyledi. Elbette bu eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkarların gözetildiği bir diyalog olmalı" ifadelerini kullandı. İlişkilerin ABD’deki iç politik savaşın esiri olduğunu belirten Lavrov, Washington’da hâlâ Rusya’ya saldırmanın daha fazla oy getirdiğine inanıldığını kaydetti.

Lavrov, "Bizim bu konuyla ilgili yapabilecek bir şeyimiz yok, ancak ABD’de dahil tüm ülkelerle eşitliğe dayalı diyaloğa hazırız" dedi.

'AB ile ABD arasında yanlış anlaşılmış bir dayanışma var'

Lavrov, Avrupa Birliği ülkelerinin, Birleşmiş Milletler’de ABD’nin çekileceğini açıkladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşmasını desteklememesini 'yanlış anlaşılmış bir dayanışma şekli' olarak nitelendirdi.

ABD’nin INF'den çekilme açıklamasının başta AB’de endişe yarattığını, ancak BM’de anlaşmanın ortadan kaldırılması ve Avrupa’da tekrar anlaşmada yasaklı ABD füzelerinin bulunması yönünde oy kullanıldığını belirten Lavrov, bunların gerçekleşmesinden sonra Rusya’nın yanıt vereceğini söyledi. Lavrov, "Bu bizim seçimimiz değil. AB başkentlerinde Avrupalılara yönelik tehdit muhtemelen anlaşılamıyor" dedi.