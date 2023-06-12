Rusya'dan çok kritik açıklama! Putin resmen dünyaya duyurdu: Ukrayna'nın bu hamlesini anlamıyorum

Putin: Ukrayna güçlerinin Rusya'daki meskun alanları vurarak ne elde etmek istediğini anlamıyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerini sivil tesislere ve yerleşim yerlerine saldırı düzenleyerek askeri anlamda ne elde etmek istediğini anlamadığını belirtti. Putin’in söz konusu açıklaması, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki meskun alanlara saldırılarını sıklaştırdığı bir döneme denk geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Günü kutlamaları sebebiyle Kremlin’de düzenlenen ödül törenindeki konuşması sırasında, Ukrayna güçlerinin Rusya topraklarında yer alan yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılara değindi.

“Nereden çıkacağınızı bilemeyeceğiniz siyasi bir labirentin içine şu anda girmek istemiyorum fakat düşman güçlerinin yerleşim yerlerine saldırı düzenlemesinin sebebini asla anlayamıyorum” diyen Putin, “Ne elde etmek için? Neden? Bunun anlamı ne? Açık bir biçimde sivil tesisleri ve meskun mahalleri vuruyorlar. Buradaki maksatları ne? Bunun askeri bakımdan bir anlamı asla yok, sıfır” ifadelerini kullandı.

Kremlin’deki törende yer alan birinin, Ukrayna’nın, saldırılarından birinde Donetsk’teki bir travmatoloji polikliniğini vurduğunu ve merminin doğrudan ameliyat birimine isabet ettiğini anlatması üstüne de Putin şunları söyledi:

“Dikkatli olmanızı ve kolluk kuvvetleri ile askerlerin belirlediği güvenlik kurallarını uygulamanızı tavsiye ederim. Sizi mümkün olduğunca korumaya çalışıyorlar.”

Kiev güçleri son günlerde Rusya’nın sınırdaki yerleşim yerleri ile Ukrayna’dan referandumla ayrılıp yeni Rusya toprağı olmuş Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye’deki sivil tesisler ile meskun mahallere saldırılarını sıklaştırdı.

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