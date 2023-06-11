Türkiye ve BAE resmen Turizm sektöründe işbirliğini güçlendirdi! Petrol dışı ticaret milyarlarca

BAE ve Türkiye, uçuş sefer sayısındaki artış ve turizm akışlarındaki büyüme ile turizm ve havacılık sektörlerinde stratejik iş birliği için seçkin bir model sundu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) havayolu firmaları, ikili ilişkilerin ilerleyişi ve stratejik ortaklık ışığında son yıllarda Türkiye'ye uçuşlarını artırmayı başardı.

BAE'nin ulusal taşıyıcıları, hava taşımacılığı sektörünün turizm ve iş sektörleri için hayati bir arter olması nedeniyle son yıllarda BAE ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Ayrıca yaz döneminde sezonluk uçuşlar gerçekleştirmenin yanı sıra, yolculardan gelen yoğun talep ışığında Türkiye'deki noktalara sefer sayısını artırma başarısını bir kez daha teyit etti.

ETİHAD HAVAYOLLARI

Etihad Havayolları, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na haftada 10 uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Etihad Havayolları, haftada 4 uçuşla Türkiye'ye ilk uçuşlarını Haziran 2009'da başlatmıştı.

Etihad Havayolları, "Covid-19" pandemisi nedeniyle ara verdiği Abu Dabi ile İstanbul arasındaki ticari uçuşlarına 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren yeniden başladı.

EMİRATES HAVAYOLLARI

tr.al-ain'in aktardığı haberde: Emirates Havayolları, Fly Dubai ile ortaklaşa yaptığı iki uçuşa ek olarak Boeing 777 ve Airbus A380 uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'na haftada 21 uçuş gerçekleştiriyor.

Ekim 2021'in başlarından itibaren Emirates Havayolları, 517 koltuk sağlayan dev Airbus A380 ile İstanbul'a ilk düzenli günlük servisini vermeye başladı.

Kapasitedeki artış, iki ülke arasındaki hareketliliğin artmasına yardımcı oluyor.

34 yıl önce Türkiye'ye hizmet vermeye başladığından, Eylül 2021'e kadar Emirates Havayolları, 23.000'den fazla uçuşta altı milyondan fazla yolcu taşıdı.

AİR ARABİA HAVAYOLLARI

Air Arabia, Sharjah ve Abu Dabi'den Türkiye'ye sezonluk uçuşlar da dahil olmak üzere haftalık 50 uçuş gerçekleştiriyor.

Air Arabia, Sharjah'tan İstanbul'a haftada 10 uçuşa ek olarak Sharjah'tan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na haftada 7 uçuş gerçekleştiriyor.

Air Arabia ayrıca, Antalya'ya günde bir uçuş ve Trabzon'a günde üç uçuş ile sezonluk uçuşlar gerçekleştirmektedir.

Air Arabia Abu Dhabi, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na haftada yaklaşık 5 uçuş gerçekleştirmektedir.

FLYDUBAİ

Flydubai, Türkiye uçuşlarına 2010 yılında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na günlük uçuşlar yaparak başladığını söyledi.

Flydubai, şu anda Ankara, Bodrum ve Trabzon'a ek olarak Sabiha Gökçen havalimanı ve İstanbul Uluslararası Havalimanı olmak üzere Türkiye'de beş noktaya uçuş gerçekleştiriyor.

Flydubai, bu yılın haziran ve eylül ayları arasındaki en yoğun seyahat döneminde, tatil sezonunda yolculara kolay seçenekler sunmak için Dubai Uluslararası Havalimanı ile Türkiye'de hizmet verdiği beş nokta arasında haftalık 102'ye kadar uçuş gerçekleştireceğini belirtti.

WİZZ AİR ABU DABİ

Haziran ayı başından itibaren "Wiz Air Abu Dhabi" Türkiye'nin başkenti Ankara'ya uçuşlarına ek olarak yaz sezonunda salı, perşembe ve cumartesi günleri Antalya uçuşlarına başlamıştır.

Türkiye ve BAE arasında 2013-2022 arasındaki toplam petrol dışı ticaret 378 milyar dirhemi aştı

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 2013-2022 dönemindeki toplam petrol;

BAE Federal Rekabet Edebilirlik ve İstatistik Merkezi verilerine göre, ihracatın değeri ise yaklaşık 127,5 milyar dirhem olarak kaydedildi.

Ham altın, 15,6 milyar dirhem değerle BAE’nin 2022 yılında Türkiye’den ithal ettiği en önemli 5 emtia listesinin başında yer aldı.

2022 yılında BAE’nin Türkiye’den en çok ithal ettiği ikinci emtia ise 9,4 milyar dirhem değerinde süs eşyaları ve mücevherat oldu.

Öte yandan, BAE’den Türkiye’ye 2022’de en çok ihraç edilen ilk 5 emtia listesinin başında17,7 milyar dirheminde ham altın yer aldı.

Yeniden ihraç edilen ilk 5 malın başında 2,5 milyar dirhem ile süs eşyaları ve mücevherat gelirken, onu 1,8 milyar dirhem ile ham altın izledi.

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