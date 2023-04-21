Rusya'dan çok büyük zam! Yeniden Türkiye'yi seçecekler

Rus medyası iç turizm fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çekti. Rusya Ulaştırma Bakanlığı, yaza doğru ülkede uçak biletlerinin yüzde 15-30 pahalanabileceğini açıkladı.



Moskovskiy Komsomolets gazetesinin haberine göre, Nijniy Novgorod’dan Soçi’deki Adler havaalanına üç kişilik bir aile için uçak bileti fiyatı 73 bin rubleye kadar çıktı. Buna bagaj fiyatı dahil değil.



Gazeteye konuyu aktaran kişi, “Ben 35 bin ruble, eşim ise 50 bin ruble maaş alıyor. Yakutistan’dan Adler’e üç kişilik uçak bileti ise 209 bin ruble. Ayıca bagaj fiyatı 16 bin ruble” bilgisini verdi.



Yakutistan’da ise ortalama maaş 71 bin 878 ruble.



Gazetenin Murmansk’tan görüştüğü bir aile ise Adler’e gidiş dönüş üç kişilik uçak bileti fiyatının 113 bin 600 ruble olduğunu aktardı.



Murmansk’ta ortalama maaş 57 bin 185 ruble seviyesinde.



Üç kişilik aile için Tomsk-Adler gidiş dönüş uçak bileti fiyatının ise 150 bin ruble olduğu belirtiliyor.

Turkrus