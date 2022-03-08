  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan ateşkes kararı!
Dünya

Rusya'dan ateşkes kararı!

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için yarın Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 00:04:00 - 2022-03-08 00:15:12
Rusya'dan ateşkes kararı!

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri operasyon, 13'üncü gününde de devam ediyor.

Başkent Kiev başta olmak üzere birçok kentte patlama ve siren sesleri yükselirken, çatışmalar arasında kalan halk tahliye edilmeyi bekliyor.

Geçtiğimiz gün yapılan insani koridor girişimleri başarısız olurken, konuya ilişkin Rusya cephesinden yeni bir açıklama geldi.

Kiev dahil 5 şehirde ateşkes

Kiev dahil 5 şehirde sivillerin tahliyesi için Rusya, geçici ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Ateşkes, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay