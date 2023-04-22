Rusya’dan Almanya'ya 'diplomat' misillemesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın 30 Rus diplomatı sınır dışı etmesine aynı şekilde karşılık verme kararı aldı.

Konuya dair Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusya, Almanya’nın düşmanca eylemlerine karşılık olarak, Alman diplomatları Rusya’dan sınır dışı etme ve ülkemizdeki Alman diplomatik misyonlarının azami çalışan sayısını önemli ölçüde kısıtlama yönünde ‘ayna’ niteliğinde bir karar aldı.

Karar, 5 Nisan 2023’te Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Almanya’nın Moskova Büyükelçisi G. von Geyr’e bildirildi” denildi.

Alman hükümetinin, Rusya’nın Almanya’daki diplomatik misyonlarında çalışan çok sayıda diplomatı sınır dışı etme kararını aldığı belirtilen açıklamada, “Diplomatik boyutu dahil Rus-Alman ilişkilerinin tüm yapısını meydan okurcasına yok etmeye devam eden Berlin’in bu eylemlerini şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verildi. (İLKHA)

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