Rusya'da Türkiye tartışması büyüyor: 50 Euro'ya bunu yapamayız artık imkansız

Rusya Seyahat Acenteleri Birliği (ATA) Başkan Yardımcısı Aleksan Mkrtchyan'ın Türk otellerinin Ruslar için yaptığı zammı Avrupalılar için yapmadığına yönelik sözlerinin ardından başlayan tartışma devam ediyor.

ATOR Başkan Yardımcısı Artur Muradyan, Türkiye’deki otellerde Rus turistler için fiyatlara zam yapıldığı, ancak Avrupalı tatilciler için fiyatların aynı seviyede kaldığı iddialarıyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'dan 50 euroya Antalya'ya uçulabiliyor ama Rusya'dan bu rakamlar imkansız!

Muradyan Türkiye'deki yüksek enflasyon sebebiyle otellerin maliyetlerinin arttığını bunun da otel fiyatlarına zam olarak yansıdığını söyledi. Muradyan şöyle konuştu: " Ancak sadece 'çıplak' konaklama fiyatlarını karşılaştırırsak, Haziran-Temmuz aylarında Ruslar için Avrupalı turistlere göre ya eşit, hatta bizim için biraz daha ucuz. Ancak Ağustos ayında, Avrupa'dan Türkiye'ye birçok düşük maliyetli havayolu uçtuğu için paket turların uçakla karşılaştırılması bizim lehimize olmayacak. Avrupa'dan Antalya'ya 50-70 Euro'ya uçabilirsiniz ama Rusya'dan Antalya'ya bu fiyatlarla uçmak imkansız."