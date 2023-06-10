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Yaşam Rusya'da Türkiye daha ucuz tatil! Yüksek fiyata rağmen Rusya’da en büyük tatil talebi Türkiye'ye
Yaşam

Rusya'da Türkiye daha ucuz tatil! Yüksek fiyata rağmen Rusya’da en büyük tatil talebi Türkiye'ye

Yeniakit Publisher
2023-06-10 22:45:00 - 2023-06-10 22:46:53
Rusya'da Türkiye daha ucuz tatil! Yüksek fiyata rağmen Rusya’da en büyük tatil talebi Türkiye'ye

Rusya’da yüksek fiyata rağmen Türkiye tatiline büyük talep var... Rusya'da Türkiye akın akın turistler geliyor! Öte yandan Rusya Seyahat Acenteleri Birliği yetkili kişilerden Avrupalıların Türkiye'de Ruslara göre daha ucuz tatil yapmasının sebebinin biraz daha ucuz olduğunu belirttiler...

Son dönemde yüksek fiyatlar nedeniyle şikayetler gelse de, Rusya'da en fazla tatil talebi alan ülkenin Türkiye olduğu belirtiliyor.

Rusya’da turistlere yardım amacıyla kurulan ve birçok tur operatörünü bünyesinde barındıran Turpomoshch Birliği Genel Müdürü Aleksandr Osaulenko, yaptırımlar sonrası Ruslar için özellikle Batı ülkelerindeki tatil imkanının sona erdiğini belirtirken, halihazırda en önemli üç turizm destinasyonunun Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır olduğunu vurguladı.

GazetemRu’nun aktardığına göre, Sputnik radyosuna konuşan Osaulenko, Türkiye, BAE ve Mısır’ın Rus turistleri her zaman en yüksek standartlara göre ağırlamaya hazır olan lider ülkeler olmaya devam ettiğine değinirken, ancak Tayland ve Vietnam’ın da aktif olarak pazar paylarını artırmaya başladığının altını çizdi.

Osaulenko, Rus ulusal hava yolu şirketi Aeroflot’un tarihinde ilk kez Tayland’a özel daha geniş uçuş programları açtığını hatırlatırken, aynı zamanda Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Abhazya, Gürcistan’ın da daha önce belirttiği ilk üç yabancı tatil destinasyonuna alternatif olduğunu, bununla birlikte komşu ülkelerin fiyat açısından oldukça cazip olduğunu sözlerine ekledi.
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