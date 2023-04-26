  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Numan Kurtulmuş'tan anket açıklaması: AK Parti açık ara önde!

Türkiye'den dikkat çeken çeyrek altın kararı!

Hüdapar'a ses bombalı saldırı! Mansur Yavaş detayı gündemi altüst edecek

Şekilden şekile giriyor! Kılıçdaroğlu'ndan şimdi de o işaret

İslam Memiş'ten altın ve dolar için şok sözler: Gizli tüccarlar sahaya indi, operasyona başladılar aman dikkat

Beklenmedik çıkış! 'Elimizdeki petrol için tek çare Türkiye' diyerek duyurdular

Bakan Kurum duyurdu! 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurular başladı

Altay Yunanistan basınında! Yunan uzmandan dikkat çeken yorum: Avrupa Türkiye ile iş birliği yapmak için can atıyor

İbrahim Kalın'dan 'Abdullah Öcalan ile görüşüldü' iddiasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan programlarını iptal etti
Dünya Rusya'da savaş uçağı düştü
Dünya

Rusya'da savaş uçağı düştü

Yeniakit Publisher
2023-04-26 18:13:00 -
Rusya'da savaş uçağı düştü

Rusya'nın Murmansk bölgesinde "Mig-31" tipi savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında yere çakıldı.

Rusya'nın Murmansk bölgesinde "Mig-31" tipi savaş uçağının, eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mig-31 tipi savaş uçağının, planlı eğitim uçuşu yaparken Murmansk'ta yerleşim yerlerine uzak bir bölgeye düştüğü belirtildi.

Mürettebatın fırlatma koltuğuyla uçaktan atladığı kaydedilen açıklamada, ilk belirlemelere göre kazada ölen olmadığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23