Rusya'da helikopter düştü! Feci şekilde can verdiler

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Ulan Ude şehrinde bir keşif helikopteri pistin dışında bulunan ağaçlık alana düştü.

Yanmaya başlayan helikopterde bulunan pilot dahil toplam 4 kişi feci şekilde can verdi.

Olay yerine ulaşan arama kurtarma ekipleri helikopteri söndürmek için yoğun çaba harcadı.

Helikopterin neden düştüğü henüz bilinmezken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.