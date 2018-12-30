Rusya'da helikopter düştü! Feci şekilde can verdiler
Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan Ulan Ude şehrinde keşif helikopteri yere çakıldı. Korkunç kazada 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.30 Aralık 2018 Pazar 11:10
Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Ulan Ude şehrinde bir keşif helikopteri pistin dışında bulunan ağaçlık alana düştü.
Yanmaya başlayan helikopterde bulunan pilot dahil toplam 4 kişi feci şekilde can verdi.
Olay yerine ulaşan arama kurtarma ekipleri helikopteri söndürmek için yoğun çaba harcadı.
Helikopterin neden düştüğü henüz bilinmezken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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