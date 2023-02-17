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Yerel Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
Yerel

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Rusya ve Ukrayna karşılıklı 101 savaş esirini takas etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 08:54:00 -
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Rusya Savunma Bakanlığı, yapılan görüşmeler sonucunda Ukrayna'nın elinde tuttuğu 101 Rus savaş esirini iade ettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı askeri nakliye uçakları, serbest bırakılan askerleri Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Moskova'ya götürecek" denildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığından üst düzey bir yetkili de 100 Ukraynalı asker ve bir sivilin iade edildiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada iade edilen askerlerin Mariupol kentinin Rus askerler tarafından kuşatıldığı dönemde kentin savunmasında yer aldığı bilgisini verdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, bu ayın başlarında yaptığı bir açıklamada geçtiğimiz yıl çatışmaların başlamasından bu yana ülkesinin bin 762 erkek ve kadının "Rus esaretinden" kurtulmasını sağladıklarını belirtmişti.

Kaynak: Euronews

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