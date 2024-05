Ukrayna Savunma Bakanlığı, 18 Mayıs'ta resmen yürürlüğe girecek yeni seferberlik yasası nedeniyle "sessiz ve sakin yaşamın sonu" uyarısında bulundu. Bakanlık sözcüsü Dmitri Lazutkin, "artık tüm Ukrayna toplumunun harekete geçmesi gerektiğini" belirterek "Bazı insanların sürekli cephede savaştığı, bazılarının ise sessiz sakin hayatlarını yaşadığı ikili bir yaşamın sona ereceği aşikar. Yeni seferberlik yasası ülkenin tamamını kapsayacak ve herkese uygulanacak" dedi. Lazutkin, bu "çarpıcı farkın" Donbass'tan Kiev, Lvov ve diğer huzurlu şehirlere dönüşte her zaman fark edildiğini belirtti.



Yeni yasaya göre, seferberlik sırasında 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin her zaman bir askerlik kayıt belgesi taşımaları gerekecek. Yurtdışında olup da askerlik kayıt belgesi olmayanlar yeni pasaport alamayacak. Yasa, çatışmaşarım bailamasıyla yurt dışına çıkan ve ülkere dönmeyen yüz binlerce kişiyi etkileyecek. Yasa yayınlandıktan sonra askerlik hizmetiyle yükümlü tüm kişilere 60 gün içinde ikamet adreslerini, iletişim bilgilerini ve askeri kayıp verilerini güncelleme zorunluluğu getirilecek. 18-60 yaş arası askerlik hizmetinden sorumlu kişiler, ancak askerlik sicil bilgilerini güncellemeleri halinde Ukrayna'nın yabancı diplomatik kurumlarında konsolosluk hizmeti alabilecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, parlamentonun kabul ettiği seferberlik yaşının 27’den 25’e düşürülmesiyle ilgili yasayı daha önce onaylamıştı.



- Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Politico'ya verdiği röportajda "Ukrayna'nın pozisyonunun 2022'deki müzakereler için yeterince güçlü olmadığını ve durumun bugüne kadar değişmediğini" söyledi. Gazetecinin, ABD yetkililerinin Kiev'i çatışmayı 2022'de, özellikle de sonbaharda, müzakereler yoluyla sonlandırmaya zorlamama kararının bir hata olup olmadığı sorusuna Nuland bu şekilde yanıt verdi. Nuland, Dışişleri Bakanlığı'nda 30 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu. Nuland, Özellikle 2014 kışında Kiev'deki protestolar sırasında Meydan'a gelerek protestoculara yiyecek dağıtmasıyla hatırlanıyor.



- Vali Vyaçeslav Gladkov, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki yoğun bombardıman sonucunda bir sivilin öldüğünü ve 29 kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralılar arasında bir de çocuk var. Bombardıman sonucunda Belgorod'da 49 daire, 4 ticari mülk ve 21 araba hasar gördü.



- Bu sabaha karşı bir açıklama yapan Vali Andrey Boçarov, Rusya'nın Volgograd bölgesinde hava savunma sistemlerinin bir hava saldırısını püskürttüğünü, vurulan İHSA'lardan birinin Volgograd petrol rafinerisi sahasında patlayarak yangına neden olduğunu duyurdu. Vali, "İtfaiye ve kurtarma ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü. Herhangi bir can kaybı yok” dedi. Kommersant'ın haberine göre Rusya'nın petrol rafinerileri yılbaşından bu yana sık sık saldırıya uğruyor. Son olarak 9 Mayıs'ta Gazprom Salavat petrol rafinerisine, 10 Mayıs'ta ise Kaluga bölgesindeki bir başka petrol rafinerisine saldırı düzenlendi.

Rusya - Ukrayna Savaşı son durum!



- Rusya'nın saldırılarının yoğunlaşması sonrası Ukrayna polisi, son iki gün içinde Harkov bölgesinden 970 sivili güvenli yerlere tahliye etti.



- Alman Welt gazetesi, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlamaya yönelik bir anlaşma taslağı üzerinde anlaştığını, begenin Avrupalı ​​askeri personelin Ukrayna'ya gönderilmesini kapsamadığını yazdı. Metinde "Gelecekte Ukrayna'ya yönelik bir saldırı durumunda Avrupa Birliği ve Ukrayna, Ukrayna'nın BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullanmasının ihtiyaçları konusunda 24 saat içinde istişarelerde bulunacak. Avrupa Birliği, askeri, sivil, insani, mali, ticari ve ekonomik yardım yoluyla Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğini sağlamayı üstlenecektir. AB ayrıca Ukraynalı mültecileri kendi topraklarında ağırlamaya devam edecek ve savaştan sonra ülkenin yeniden inşasına yardımcı olacaktır" deniliyor. Garantilerin Ukrayna NATO ve AB'ye katılana kadar yürürlükte olması gerekecek. Şu anda belgenin taslak versiyonu Kiev ile görüşülüyor. Yayında, Avrupalı ​​yetkililerin anlaşmayı en geç temmuz başında imzalamayı planladıkları belirtiliyor.



- Forbes'un analizine göre, askerlik hizmetinden sorumlu Ukraynalılar sınır dışı edilirse Polonya ekonomisi bundan büyük zarar görecek. Polonya, 18 Mayıs'ta yürürlüğe girecek yeni bir seferberlik yasasının kabul edilmesinin ardından zorunlu askerliğe tabi olan Ukraynalıların geri dönüşü konusunda Ukrayna'ya yardım etme sözü vermişti. Yazıda, ülkede yaşayan binlerce Ukrayna vatandaşının işlerini bırakıp orduya katılmak zorunda kalabileceği yorumu yapılıyor. Şubat 2022'de çatışmaarın başlamasından bu yana Polonya'ya gelen bir milyondan fazla Ukraynalının 371 bini kanunen zorunlu askerlik hizmetine tabi olabilecek askerlik çağındaki erkekler.



- Putin'in isteği üzerine Rusya Devlet Duması tarafından yeniden hükümet başkanı olarak atanan Mihail Mişustin'in kabinesi şekilleniyor. Rus medyasına göre önceki hükümette Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Denis Manturov, Başbakan Birinci Yardımcısı olarak terfi edecek. turkrus'a göre: Şu an bu görevde bulunan Andrey Belousov ise "başka bir göreve" atanacak. Şu anda Kaliningrad bölge valisi olan Anton Alihanov'un Sanayi ve Ticaret Bakanı olması bekleniyor. Kabinede büyük değişiklik beklenmiyor.

