Tüm malvarlığını TSK'ya bağışlamıştı: Babası dava açtı hastaneye yatırıldı!

Mersin'in Silifke ilçesinde ve Adana'da iki evi, iki aracı ve bankada 2 milyon lira birikimi bulunan 51 yaşındaki tarih öğretmeni Nevin Vurunbiği, 77 yaşındaki babasının Silifke’deki kendi üzerine geçirmek istemesine karşı çıkarak tüm malvarlığını Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışladı. Kızının bütün mal varlığını TSK'ya bağışladığını öğrenen baba tarafından vasilik davası açıldı, öğretmenin banka hesaplarına bloke konuldu.

Mal varlığını TSK'ya bağış yaptığı dönemde aynı hastaneden "Sağlıklıdır, mal alıp satabilir" ibareli rapor alan öğretmen Vurunbiği'ye, aradan yalnızca bir yıl geçmesine rağmen bu kez aynı hastanede ‘psikoz’ tanısı konuldu.

Ayrıca öğretmenin mahkeme kararıyla hastaneye yatırılmasına ve gözlemlenmesine karar verildi. Aradan geçen süreye rağmen hastaneye gitmeyen öğretmen bugün polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Öğretmen, babasının vasi davası nedeniyle Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.

ALNIM AK, BAŞIM DİK

Yeni yılı hastanede geçirecek olan Vurunbiği, hastaneye yatmadan önce yaptığı açıklamada, "Mal varlığımı Türk Silahlı Kuvvetlerine vasiyet ettiğim için, babamın açtığı vasilik davası nedeniyle buradayım. Mahkeme kararıyla buraya gönderilmiş bulunuyorum. Gelmek istemeseydim polis zoruyla getirilecektim. Alnım ak, başım dik, mahkeme kararı neyse onu uygulamaya geldim. Haksız bir durumla karşı karşıya bırakıldım. Gerçekten çok üzücü bir durum. Bir öğretmen olarak, olmayan bir rahatsızlıkla burada bulunuyorum. Bu karar en yakınımdan gelince insan daha da üzülüyor. Ancak böyle olmadığını tüm Türkiye ve ben biliyorum. Muayenemi olup alnımın akıyla çıkacağımı düşünüyorum. Şu anda kapıda polis bekliyor” dedi.