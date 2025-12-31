Kar kenti vurdu, tilki merkeze indi! Balıklıgöl’de şaşırtan anlar
Şanlıurfa’da yoğun kar yağışı sonrası kırsalda yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki, şehir merkezindeki Balıklıgöl’e kadar inerek yiyecek aradı.
Eyyübiye ilçesinde bulunan Balıklıgöl platosunda sabahın erken saatlerinde ilginç bir an yaşandı. Bir tilki, yiyecek aramak için Balıklıgöl’e kadar inerek etrafta yiyecek aradı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında Dergah Cami avlusundan geçerek kısa bir süre bölgeyi keşfeden tilki, daha sonra gözden kayboldu.
Tilkinin Balıklıgöl’e kadar inmesi ilginç görüntülere sahne oldu. İlginç anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.