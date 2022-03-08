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Dünya Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dünyayı şoke eden açıklama: ABD uçağını düşürdük
Dünya

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dünyayı şoke eden açıklama: ABD uçağını düşürdük

Avrupa'nın göbeğinde Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dünyayı şoke eden açıklama Yemen'deki İran destekli Husiler'den geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 12:57:00 -
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dünyayı şoke eden açıklama: ABD uçağını düşürdük

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dünyada yeni bir gerilimin fitilini ateşleyecek açıklama geldi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ilinde ABD'ye ait bir casus uçağını düşürdüklerini ileri sürdü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, Twitter hesabından konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Seri, "düşmanca eylemler" içinde olan ABD yapımı "Scan Eagle" tipi casus uçağının Hacce'nin Harad ilçesinde düşürüldüğü iddiasında bulundu.

Açıklamada, daha fazla detaya yer verilmedi.

Konuya ilişkin Yemen hükümeti ya da Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçlerinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Yorumlar

Yalan dunya

Eyer uydu varsa bu casus ucaklara ne gerek var hic dusundunuzmu?
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