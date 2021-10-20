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Dünya Rusya Taliban’dan ne istedi? Lavrov açıkadı
Dünya

Rusya Taliban’dan ne istedi? Lavrov açıkadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan görüşmeleri hakkında açıklamada bulundu. Lavrov, Taliban’a yaptığı çağrıyı duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 18:52:00 -
Rusya Taliban’dan ne istedi? Lavrov açıkadı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan görüşmeleri için Moskova'ya gelen Taliban heyetiyle yaptığı görüşmede Afganistan'daki tüm siyasi güçlerin yer aldığı kapsayıcı bir hükümet çağrısında bulunduğunu söyledi.

Heyetle Taliban'ın kapsayıcı hükümet kurulması, Afgan vatandaşlarının temel haklarının sağlanması konularındaki vaatlerini ele aldıklarını belirten Lavrov, "Afganistan'da sürdürülebilir barışa ulaşma görevi güncelliğini koruyor. Bunun başarılması, her şeyden önce ülkenin sadece etnik değil, aynı zamanda siyasi güçlerinin de çıkarlarını tam olarak yansıtması gereken gerçekten kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıyla mümkün" dedi.

Sputnik'in haberine göre, kitlelerin desteğinin alınmasının iyi bir sosyal politikayla, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin sağlanmasıyla da ilişkili olduğunu kaydeden Lavrov, "Taliban hareketini Afganistan topraklarının birileri tarafından başta komşular olmak üzere üçüncü ülkelere karşı kullanılmasını önleme politikasına sıkıca bağlı kalınması çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın yeni Afgan hükümetiyle etkileşim seviyesinden memnun olduğunu belirten Lavrov, mevcut aşamada bunun, Afganistan'daki Rusya vatandaşlarının güvenliğini, Kabil'deki Rusya ve diğer ülkelerin elçiliklerinin çalışmalarına kesintisiz olarak devam etmelerini sağlamaya yönelik en önemli görevleri etkili şekilde yerine getirme imkanı sunduğunun altını çizdi.

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Yorumlar

Koray

YAKINDA Bizde Taniriz herhalde.. Bizede yakisir vallahi.. Yöneticileri karanlık, ama kendisi aydınlık bir ülke varsa gostersin birisi..YOK, hiç olmadı..OLAMAZ!! Çağdaş olmayan insanların peşine takılıp, çağdaşlığa nasıl varılır?
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