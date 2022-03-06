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Dünya Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere masasından şok haber
Dünya

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere masasından şok haber

Ukrayna, Rusya müzakereleri heyetinde bulunan diplomat Denis Kireyev'in ölümünü doğruladı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Kireyev'i kendilerinin öldürmediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 15:27:00 -
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere masasından şok haber

Ukrayna, Rusya müzakereleri heyetinde bulunan diplomat Denis Kireyev'in ölümünü doğruladı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Kireyev'i kendilerinin öldürmediği belirtildi.

 

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken taraflar üç kez müzakere masasına oturdu.

Masanın Ukrayna tarafından şaşkına çeviren bir haber geldi.

Rusya ile barış görüşmelerinin birinci turunda Ukrayna delegasyonunda yer alan Denis Kireyev’in öldürüldüğü öğrenildi.

Müzakerecinin ölümü kafaları karıştırdı

Kireyev'in ölümüyle ilgili ortaya atılanlar ise kafaları karıştırdı.

Ukrayna Parlamentosu Rada milletvekili Oleksandr Dubinskiy, Kireyev'in tutuklanması sırasında Ukrayna istihbaratı tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

Denis Kireyev'in, Ukrayna tarafından casusluk ve vatana ihanetle suçlandığı belirtilmişti.

Ukraynalılar, Rusların iddiasını kabul etmedi

Rus medyası ise Denis Kireyev'in Ukrayna istihbaratı tarafından öldürüldüğünü iddia ederken, Ukrayna resmi makamları bu iddiayı kabul etmedi.

Son olarak Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat İdaresi’nin açıklamasında, “İstihbarat İdaresi’nin çalışanı olan Denis Borisoviç Kireyev bir özel görev gerçekleştirdiği sırada hayatını kaybetmiştir” denildi.

 

 

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