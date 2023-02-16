Rusya ile AB arasındaki ticaret düştü

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile ticaretinin önemli ölçüde azaldığını söyledi. Belousov yaptığı açıklamada, "Aynı zamanda, doğu ve güney yönlerindeki ticaret hacmi artıyor" dedi.

Başbakan yardımcısı, geçen yılın Nisan-Aralık döneminde Rusya'nın Türkiye, Mısır ve Basra Körfezi ülkeleriyle ticaret hacminin neredeyse ikiye katlandığını, Güneydoğu Asya ülkeleri ve Çin ile ticaret hacminin ise yüzde 17'den fazla arttığını vurguladı.

Resmi istatistikler, 2020'de AB'nin Rusya'nın önde gelen ticaret ortağı olduğunu ve ülkenin dünya ile toplam mal ticaretinin yüzde 37,3'ünü oluşturduğunu gösteriyor. Rusya'nın ithalatının yüzde 36'sından fazlası AB'den geldi ve ihracatının yüzde 37,9'u 27 uluslu bloğa gitti.

Avrupa Komisyonu verilerine göre, Rusya ile blok arasındaki toplam mal ticareti 2021'de 257,5 milyar Euro'yu (275 milyar dolar) buldu. AB'nin ithalatı 158,5 milyar euro (170 milyar dolar) değerindeydi ve ağırlıklı olarak mineral yakıtlar, odun, demir ve çelik ve gübreler olmak üzere yakıt ve madencilik ürünleriydi.

Bu arada geçen yaz AB, Rusya'ya geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 daha az mal ihraç etti. Buna karşılık, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün bir raporuna göre Çin, geçen yaz 2021'e kıyasla Rusya'ya yüzde 23 daha fazla mal ihraç etti.