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Dünya Rusya Harkov'da hastaneyi vurdu! Hastalar göçük altından kendi imkanlarıyla çıkmaya çalıştı
Dünya

Rusya Harkov'da hastaneyi vurdu! Hastalar göçük altından kendi imkanlarıyla çıkmaya çalıştı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 13'üncü gününde devam ederken Rus ordusu, Harkov'da bir hastaneyi vurarak kullanılamaz hale getirdi. Göçük altında kalan hastalar kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 18:31:00 - 2022-03-08 18:36:56
Rusya Harkov'da hastaneyi vurdu! Hastalar göçük altından kendi imkanlarıyla çıkmaya çalıştı

Rus ordusu, Ukrayna’nın Harkov kentinde bulunan bir hastaneyi vurarak kullanılamaz hale getirdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 13’üncü gününde devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna’nın Harkov kentinde bulunan bir hastaneyi vurarak kullanılamaz hale getirdi.

"Hastalar göçük altından kendi imkanlarıyla çıkmaya çalıştı"

Harkov Belediye Başkan Yardımcısı Vladimir Matsokin saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Burası şehir hastanesinin hasta kabul girişi. Belki de NATO’nun gizli merkezidir burası. Göçük altında kalan hastalar kendi imkanlarıyla yıkıntıların altından çıkmaya çalıştı” dedi.

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