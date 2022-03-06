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Dünya Rusya: Harkiv ve Sumi'den tahliye için iş birliği sağlanamadı
Dünya

Rusya: Harkiv ve Sumi'den tahliye için iş birliği sağlanamadı

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi hususunda Ukrayna tarafının iş birliğini reddettiğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 22:51:00 - 2022-03-06 22:54:09
Rusya: Harkiv ve Sumi'den tahliye için iş birliği sağlanamadı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yaklaşık 43 bini çocuk olmak üzere 163 bin kişinin Ukrayna'dan Rusya'ya tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

"Rusya tüm koşulları yerine getirdi"

Ukrayna'nın Mariupol şehrinden sivillerin tahliyesinin kesintiye uğramasından Kiev yönetiminin sorumlu olduğu savunulan açıklamada, "Rusya insani bir koridor oluşturulması için tüm koşulları yerine getirdi" sözleri kullanıldı.

"Ukrayna askerleri ateş açtı"

Ukrayna askeri birliklerinin insani yardım koridorunun belirlendiği zamanda Rus birliklerinin mevzilerine ateş açtığı ileri sürülen açıklamada, "Ukrayna tarafı, yabancılar da dahil olmak üzere binlerce sivil tutulduğu Harkiv ve Sumi'de çok sayıda insanın tahliyesine yönelik iş birliğini kesinlikle reddediyor" sözlerine yer verildi.

 

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