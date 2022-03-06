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Dünya Rusya görüntüleri dünya ile paylaştı! Ukrayna'ya füze saldırısı anbean böyle kaydedildi
Dünya

Rusya görüntüleri dünya ile paylaştı! Ukrayna'ya füze saldırısı anbean böyle kaydedildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya düzenlenen hava saldırılarına dair yeni görüntüleri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 19:46:00 -
Rusya görüntüleri dünya ile paylaştı! Ukrayna'ya füze saldırısı anbean böyle kaydedildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği hava saldırılarına dair yeni görüntüler paylaştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 11’inci gününde devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya düzenlenen hava saldırılarına dair yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde, Rus savaş uçağının Ukrayna hedefine fırlattığı füzeye dair detaylara yer verilirken, hangi hedefin vurulduğu ise belirtilmedi.

Ukrayna’ya ait 2 bin 203 askeri tesis imha edildi

Rusya Savunma Bakanı İgor Konaşenkov son yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya ait 2 bin 203 askeri tesisin, 111 S-300, Buk M-1 ve Osa uçaksavar füzesi sistemlerini ve 71 radar istasyonunu imha ettiklerini aktardı. Konaşenkov ayrıca, “Karada 69, havada 24 uçak, 778 tank ve diğer zırhlı savaş araçları, 77 çoklu roketatar, 279 top ve havan, 553 adet özel askeri araç ve 62 insansız hava aracı imha edildi” dedi.

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