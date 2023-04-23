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Avrupa Rusya, Alman diplomatları sınırdışı ediyor
Avrupa

Rusya, Alman diplomatları sınırdışı ediyor

Yeniakit Publisher
2023-04-23 09:33:00 -
Rusya, Alman diplomatları sınırdışı ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın 30 Rus diplomatı sınırdışı etmesine aynı şekilde karşılık verecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya, Almanya'nın düşmanca eylemlerine karşılık olarak, Alman diplomatları Rusya'dan sınırdışı etme ve ülkemizdeki Alman diplomatik misyonlarının azami çalışan sayısını önemli ölçüde kısıtlama yönünde 'ayna' niteliğinde bir karar aldı. Karar, 5 Nisan 2023'te Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Almanya'nın Moskova Büyükelçisi G. von Geyr'e bildirildi" ifadesine yer verildi. 

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