  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ruslar, Türkiye deprem sonrası tatil için güvenli mi? diye sordu! İki Rus uzman araştırıp duyurdu: Bizce bunu yapın
Gündem

Ruslar, Türkiye deprem sonrası tatil için güvenli mi? diye sordu! İki Rus uzman araştırıp duyurdu: Bizce bunu yapın

Rusya Tur Operatörleri Birliği, ünlü Rus deprem bilimcilerin Türkiye'deki depremle ilgili görüşlerini Rus vatandaşlarıyla paylaşma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 19:19:00 - 2023-02-18 19:34:09
Ruslar, Türkiye deprem sonrası tatil için güvenli mi? diye sordu! İki Rus uzman araştırıp duyurdu: Bizce bunu yapın

ATOR ünlü Rus deprem bilimcilerin Türkiye'deki depremle ilgili görüşlerinin yer aldığı bir değerlendirme yayınladı.

Kosobokov: Antalya'ya güvenle tatile gidebilirsiniz

ATOR Rusya Bilimler Akademisi Deprem Tahmin Teorisi ve Matematiksel Jeofizik Enstitüsü baş araştırmacısı Vladimir Kosobokov'un Rus basınına Türkiye'deki depremler hakkında verdiği röportaja atıf yaptı. 6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanana benzer depremlerin çok nadir olduğunu belirten Kosobokov “Antalya'da yüzmek için uçmak artık bir ay öncesinden daha korkunç değil. Büyük bir değişiklik yok” dedi.

Vinogradov:Turistik bölgelerde sıkıntı yok, tatile korkmadan gidebilirsiniz

ATOR'un değerlendirmesinde Rusya Bilimler Akademisi Birleşik Jeofizik Araştırmaları Direktörü Dr. Yury Vinogradov'un açıklamalarına da yer verildi. Dr. Yury Vinogradov, Türkiye'nin turistik altyapı inşası için "katı normlara" sahip olduğunu, bu nedenle Rusların dinlenmek için oraya gitmekten "korkmaması" gerektiğini söyledi. Dr. Vinogradov, Kemer, Antalya, Marmaris gibi tatil beldelerinin "Anadolu plakasının sınırında değil, plakanın kendisinde yer aldığını" söyledi. Dr. Vinogradov, "Dolayısıyla orada meydana gelen tüm depremler her halükarda Anadolu plakasının sınırından daha zayıf olacaktır. Dolayısıyla yakın zamanda meydana gelenler gibi güçlü ve yıkıcı depremler burada meydana gelmeyecektir. Üstelik tarih, Akdeniz kıyı bölgelerinde yediden büyük depremlerin hiç yaşanmadığını gösteriyor" diye konuştu.

Turizm Ajansı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23