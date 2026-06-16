Seküler hayatın getirdiği son nokta! Ece İrtem'in acılı annesi itiraf etti

Popüler kültürün ve seküler yaşam biçiminin dayattığı sahte parıltılar, genç bir hayatı daha vaktinden önce karanlığa sürükledi. Bir dönem ahlaksız dizi Kızılcık Şerbeti’nde Işıl karakterini canlandıran 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in doğum gününün hemen ertesi günü Kadıköy'deki evinde ölü bulunması, Türkiye'yi yasa boğarken sarsıcı gerçekleri de gün yüzüne çıkardı. Ölümün ardından başlatılan adli soruşturmada acılı anne Nuriye İrtem'in emniyette verdiği ifade, çağımızın manevi boşluk ve alkol bağımlılığı üzerinden gençliği nasıl bir uçuruma sürüklediğini gözler önüne serdi.

YALANCI PARILTILAR VE SÖNEN HAYATLAR

Modern çağın eğlence anlayışı ve sekülerizmin dayattığı hayat tarzı, özellikle genç yaştaki sanatçıları derin bir yalnızlık ve bunalım girdabına itiyor. Maddi imkanlar ve şöhret içinde yaşanıyormuş gibi görünen hayatların arkasında, aslında ağır kimyasal ilaçlar ve alkol sığınağıyla ayakta kalmaya çalışan ruhlar barınıyor. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ece İrtem'in ani ölümü de bu zihniyetin kölesi haline getirilen gençlerin, eğlence adı altında kendilerini nasıl bir felakete sürüklediğinin en taze ve en acı örneği oldu.

İŞTE ACILI ANNENİN SARFETTİĞİ İTİRAFLAR

Yaşanan trajik gecenin perde arkasını, kızını kendi elleriyle yatağa yatıran acılı anne Nuriye İrtem emniyetteki ifadesinde kelimesi kelimesine aktardı. Annesinin anlattıkları işte aynen şu şekilde kayıtlara geçti:

"Saat 17.51'de evimizle aynı sokakta bulunan bir mekana doğum günü kutlamasına gittik. Beraber pasta kesip eğlendik. Saat 20.36'da evimize döndük. Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Gece saatlerinde tuvalete kalkıp geri yattığını duydum. Sabah kahvaltı yapmak için çağırdım ancak cevap vermedi. Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm. Çok fazla alkol alıyordu, aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu."

SON YOLCULUK KUŞADASI'NA

Alkol ve ağır kimyasal ilaç karışımının tetiklediği bu erken ölüm, ardında gözü yaşlı bir aile bırakırken zihinlerde de derin soru işaretleri oluşturdu. Daha önce memleketi İzmir’de defnedileceği açıklanan Ece İrtem'in cenaze programının son anda değiştirildiği öğrenildi. Yapılan yeni planlamaya göre genç oyuncunun, yarın Kuşadası'nda düzenlenecek dini törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.