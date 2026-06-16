Matematik öğretmeni anneden LGS’de 5 yanlış yapan kızına gündem olan tepki

Milyonlarca ortaokul son sınıf öğrencisinin iyi bir liseye yerleşebilmek adına ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından, matematikte 5 yanlış yapan bir öğrenci, mesleği matematik öğretmenliği olan annesinin sert tepkileri karşısında çaresiz kaldı.

"Hiçbir şey bilmeyen bir çocuğun yapacağı şey"

Sınav sonuçlarının değerlendirildiği anlarda kaydedilen görüntülerde, annenin beklentisinin altında kalan sonuç karşısında öfkesini kontrol edemediği görüldü.

Yaşadığı hayal kırıklığını ağlayan kızına karşı ağır kelimelerle ifade eden anne, şu sözleri sarf etti:

"Hiçbir şey bilmeyen bir çocuğun yapacağı şey 5 yanlış."

"İnsan içine çıkıyorum, rezil oldum"

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce yorum ve tepki aldı.