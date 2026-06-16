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Gündem Matematik öğretmeni anneden LGS’de 5 yanlış yapan kızına gündem olan tepki
Gündem

Matematik öğretmeni anneden LGS’de 5 yanlış yapan kızına gündem olan tepki

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının ardından, matematik öğretmeni bir annenin 5 yanlış yapan kızına gösterdiği sert tepki gündem oldu

Milyonlarca ortaokul son sınıf öğrencisinin iyi bir liseye yerleşebilmek adına ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından, matematikte 5 yanlış yapan bir öğrenci, mesleği matematik öğretmenliği olan annesinin sert tepkileri karşısında çaresiz kaldı.

"Hiçbir şey bilmeyen bir çocuğun yapacağı şey"

Sınav sonuçlarının değerlendirildiği anlarda kaydedilen görüntülerde, annenin beklentisinin altında kalan sonuç karşısında öfkesini kontrol edemediği görüldü.

 

 

Yaşadığı hayal kırıklığını ağlayan kızına karşı ağır kelimelerle ifade eden anne, şu sözleri sarf etti:

"Hiçbir şey bilmeyen bir çocuğun yapacağı şey 5 yanlış."

"İnsan içine çıkıyorum, rezil oldum"

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce yorum ve tepki aldı.

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Yorumlar

zavallı fenalık geçiren veliler (sayın bakan)

veliler (bu evliyanın tekili olan veli değil yalnız) benim çocuğum herkesi tepelesin, en iyi üniversiteye girsin hırsındalar, sürekli! bu kurslar murslar da onun için aslında, bebeler için falan değil (aşırı cahil oldukları için türkiyede 3 ya da en çok 4 adetin dışında üniversite olmadığını da bilmiyorlar)

Yüksel

Allahın karşısında rezil olmayalım be teyze!!!
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