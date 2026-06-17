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Gündem Özel’ci isimler teklifleri reddettiklerini ileri sürüyordu! CHP Genel Başkan Yardımcısı Efe iddiaları yalanladı!
Gündem

Özel’ci isimler teklifleri reddettiklerini ileri sürüyordu! CHP Genel Başkan Yardımcısı Efe iddiaları yalanladı!

Yeniakit Publisher
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Özel’ci isimler teklifleri reddettiklerini ileri sürüyordu! CHP Genel Başkan Yardımcısı Efe iddiaları yalanladı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Özgür Özel taraftarlarının yaymaya çalıştığı bazı isimlere gelen tekliflerin reddedildiğine ilişkin iddiaları yalanladı.

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Av. Şöhret Can Kolsuz gibi bazı isimlere CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı teklifinin götürüldüğü ve bu tekliflerin reddedildiğine ilişkin iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı.

“GENÇLİK KOLLARI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR KİŞİYE GÖREV TEKLİFİNDE BULUNULMAMIŞTIR”

Uyar, X hesabından yaptığı paylaşımda; “Son günlerde bazı kişiler tarafından, partimizin Gençlik Kolları Genel Başkanlığı’nın kendilerine teklif edildiği yönünde bir takım iddialar üretilmektedir. Parti üst yönetimi olarak bugüne kadar Gençlik Kolları ile ilgili herhangi bir planlamamız olmamış, herhangi bir kişiye de görev teklifinde bulunulmamıştır. Ancak kısa bir zaman içerisinde Gençlik Kolları’nın yeniden yapılanması noktasında bazı tasarruflarımız olacaktır. Bu nedenle gerçeği yansıtmayan bu tür iddialara itibar edilmemesini rica ederiz” diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

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