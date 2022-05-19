Ruslar o Türkü istiyor!
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği CSKA Moskova bu kez Mert Hakan Yandaş için harekete geçti.
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş için CSKA Moskova resmi girişimlere başladı.
Rus ekibinin kurmayları transferi bitirmek için yoğun çaba gösterdiği, kulüp yöneticileriyle bir araya geldiği öğrenildi. Son haftalardaki performansı ile göz dolduran Mert Hakan, taraftarların gönlünü fethederken, asist katkılarıyla da beğenileri topladı. CSKA Moskova Başkanı Evgeny Giner, Yusuf Yazıcı’nın performansından etkilenerek takımda bir Türk oyuncu daha görmek istiyor. Transferi önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.