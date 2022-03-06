Ruslar kadınlara tecavüz ediyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin onuncu gününde Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan çok tartışılacak bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus askerlerinin ele geçirdikleri şehirlerde kadınlara tecavüz ettiğini ileri sürdü.

Çevrimiçi bir etkinlikte konuşan Kuleba, işgal altındaki topraklarda ‘çok sayıda tecavüz vakası’ yaşandığını öne sürdü. İddiasını kanıtlayacak bir kanıt sunamayan Kuleba, dünya basınını da “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işlediği suçlar hakkındaki gerçeği yaymaya” çağırdı.

Dışişleri Bakanı, “Bizden çok daha güçlü olan düşmana karşı savaşıyoruz. Ancak uluslararası hukuk bizim tarafımızda ve umarım bize yardımcı olur. Şehirlerinize bombalar düştüğünde, askerler işgal altındaki şehirlerde kadınlara tecavüz ettiğinde, evet ne yazık ki, Rus askerlerinin Ukrayna şehirlerinde kadınlara tecavüz ettiğine dair sayısız vakamız var” ifadelerini kullandı.

Ukrayna basını da '11 tecavüz var' dedi

Daha önce de Rusya’nın Ukraynalı askerleri ve ailelerini esir aldıktan sonra halkın önünde infaz edeceği öne sürülmüştü. Bu ve benzeri iddiaların ortaya çıkması ile Rusya’ya yönelik ‘savaş suçu’ sesleri de yükselmeye başladı.

Ukrayna medyası da bir haftadan uzun süren çatışmalardan sonra Rusya tarafından ele geçirilen tek büyük şehir olan ülkenin güneyindeki Herson’da on bir tecavüz vakasının rapor edildiğini bildirdi.