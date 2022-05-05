"Rus'a benziyorsun" diyerek Ukraynalı adamı dövdü

Rusya'nın saldırıları ve bölgede yükselen tansiyon, Ukrayna sınırları dışına taştı. New York'a bağlı Brooklyn'deki bir mekanda öfkelenen Ukraynalı, Rusça konuştuğu gerekçesiyle başka bir Ukraynalıyı hedef aldı.

Ukrayna'nın doğusunda doğup büyüyen ve annesi Rus olan 36 yaşındaki Andrii Meleshkov, arkadaşının doğum gününü kutlamak için mekana gittiklerini söyledi.

Burada Rusça konuşan Meleshkov'u fark eden bir diğer Ukraynalı 31 yaşındaki Oleg Sulyma, masaya gelerek hakaretler yağdırmaya başladı.

Savcılara göre, Sulyma, Meleshkov'a "Rus gibi görünüyorsun" diyerek tepki gösterdi. Meleshkov, Ukraynalı olduğu konusunda ısrar etse de inandıramadı.

Yaşadıklarını New York Post'a anlatan Meleshkov, "Onu sakinleştirmek için Ukraynaca konuşmaya başladık ama bu onu daha da tedirgin etti. Bizden Ukraynalı olduğumuzu kanıtlamamız için kelimeleri tercüme etmemizi istedi." dedi.

Sulyma, Meleshkov ve arkadaşlarından Ukrayna ekmeği olan “Palianytsia” kelimesini söylemelerini istedi. Bu kelimenin telaffuzunun, ana dili Rusça olan kişiler için, ünlü ve ünsüzlerin birleşimi nedeniyle zor olduğu belirtiliyor.

Kelimeyi telaffuz eden Meleshkov, ödemeyi yapıp, bulunduğu mekandan ayrılmaya çalıştı, ancak Sulyma'nın direnciyle karşılaştı.

Masadaki iki şişeyi birbirine vurarak keskin cam parçalarını alan Sulyma, Andrii Meleshkov'u "Seni öldürmeye hazırım" diyerek tehdit etti.

Meleshkov, o anları, "Kırık şişelerden keskin cam parçalarını aldı ve bize doğru gelmeye başladı. Ciddi olduğunu ve bizi kesmeye başlayacağını anladık. Her şey bir anda olup bitti. Hemen kalkıp onu itip kaçacağımı düşündüm ama hamle yaptı. Boynuma vurduğunu hissettim." ifadeleriyle dile getirdi.

Kulağından, boynundan ve yüzünün çeşitli yerlerinden yaralanan Meleshkov'a 17 dikiş atıldı.

Öte yandan Meleshkov, anne ve babasının Rus saldırılarından kaçmak için Zaporijya'da bir bodrum katında saklandığını anlattı.