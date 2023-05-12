Rus tur operatörleri açıklama yaptı! Rusya’dan Türkiye'ye akın akın gelen vatandaşlara oteller fiyat düşürdü

Rusya’da bir süreden beri yürütülen Türkiye fiyatları çok arttı, oteller fiyat indirsin yönündeki baskılar sonuç verdi. Oteller peş peşe fiyat indirimine gidiyor. Rus operatörler: Gürcistan Türkiye’ye alternatif olabilir!

Intourist'in basın servisi RIA Novosti'ye verdiği demeçte, Rus turistler için geleneksel olarak popüler bir destinasyon olan Gürcistan’ın mevcut kısıtlamalar nedeniyle paket tur satışının yapılamadığını ancak artık yasakların kalkması sonucu Gürcistan'a doğrudan uçuş biletlerinin satışına başlanmasıyla birlikte tur satışına başlamaya hazır olduklarını söyledi.

Intourist halkla ilişkiler direktörü Daria Domostroeva, Tiflis'e şehir turlarının yanı sıra Kakheti gibi şarap bölgelerine gezilerin bu ülkede en fazla talep gördüğünü söyledi.

MAYEL Travel CEO'su Maya Kotlyar, Gürcistan'ın Rusya için en büyük pazarlardan biri haline gelebileceğini belirterek, hava trafiğinin bir ay içinde - Haziran ortasına kadar - eski haline getirilebileceğini tahmin ediyor. Uzman, bu durumda Gürcistan'ın 1,5 ila 3 milyon Rus turist çekmeyi beklediğini söylüyor.

Ona göre 2013 ve 2014'te bir buçuk ila iki milyon Rus ülkeyi ziyaret etti. Kotlyar, şu anda birçok ülke Rusya Federasyonu'ndan yolcu kabul etmediği için bu rakamın artabileceğini de sözlerine ekledi.

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Türkiye’de tatil fiyatlarının artması Gürcistan’a yarayacak

Türk tatil turları fiyatlarının çok fazla artması, Gürcistan’a olan talepteki artışa ve popülaritesinin daha fazla artmasına yol açıyor. Ruslar, pahalı olan Türkiye’ye alternatif olarak komşu Gürcistan’a hem plaj tatilleri hem de şarap, gastronomi ve daha farklı alanlarda ziyaret etme fırsatları bulabilecekler.

Gürcistan'a yapılan haftalık tatil turları kişi başına ortalama 60 bin rubleden başlıyor.

Direk uçuşların başlaması ve rekabetin artmasıyla bu rakamın daha da aşağılara inmesi bekleniyor.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Türkiye paket tur fiyatlarını derledi.

Paket turda büyük bölümü Antalya’da olan otellerden fiyat indirimine gidenler arasında 3 yıldızlı olan da var lüks kategorisinde olanlar da var.

ATOR’un derlediği verilere göre bazı oteller fiyatlarını yüzde 20’ye varan oranda indirdi.

ATOR’un mart ayında verilen mayıs fiyatları ile mayıs ayında haziran için verilen fiyatlar üzerinden otellerin 10 gün/iki kişilik paket turları kapsayan, fiyat indirimi yapan oteller ile ilgili çalışmasını “Türkiye Haziran'da ucuzluyor” başlığı ile verdi.

Tur operatörleri, fiyat indiriminin durgun giden mayıs ayı satışları nasıl etkileyeceği konusunda tahminde bulunamıyor.

Burada Turizm Çok" isimli panel, Antalya Sherwood Exclusive Kemer Otel'de düzenlendi. Panelde bir konuşma yapan Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'ya gelen turist sayısının 2 milyonu geçtiklerini belirterek, hedeflerinin yıl sonunda 15 milyonu bulmak olduğunu kaydetti. Bu sene 3,5 milyon Rus turist gelirse "Güzel bir sezon geçirdik" deriz dedi.