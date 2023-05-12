Ukraynalıların yeni hedefi: Kışa kadar savaşı tamamen bitirmek istiyoruz! Ülkenin sivilleri ölümle burun buruna yaşıyor

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Report adlı Azerbaycan haber ajansına savaşın gidişatına ilişkin demeç verdi. Danilov, savaşın sona ermesiyle ilgili Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi vurgusunu yaptı.

Oleksiy Danilov, Kırım'ın Rus işgalinden kurtarılması başta olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ana mesele olduğunu kaydetti. Danilov, "Bütün topraklarımızı bize saldıran teröristlerden kurtarmak için ortak bir planımız var. Tek soru zaman. Bir veya daha fazla işlemin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği birçok duruma bağlıdır. Zamanla sınırlı kalmayacağız gerektiği kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

ZELENSKIY, TAARRUZ İÇİN BATI DESTEĞİNİ İŞARET ETTİ

qha'nın haberine göre: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy, 11 Mayıs 2023 tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kıyiv'de Eurovision News’a bağlı Avrupa kamu yayıncılarının ortak röportajında BBC'nin sorularını yanıtladı. Zelenskıy'e merakla beklenen Ukrayna'nın işgalci Rusya'ya karşı taarruzu konusu soruldu. Zelenskıy, Ukrayna'ya silah tedariği konusunda halen Avrupa ülkelerindeen ve müttefik ülkelerden destek beklendiğini ifade etti.

Rusya'nın bir yılı aşkın bir süredir Ukrayna topraklarına karşı gerçekleştirdiği işgal girişimi ve saldırılar devam ederken, cephede son dönemde en merak edilen soru, Ukrayna'nın taarruzunun ne zaman başlayacağı oldu. Özellikle, savaşın gidişatını belirleyecek olan harekatın ayak sesleri yavaş yavaş belli olsa da halen belirsizlik sürüyor. BBC'nin sorularına cevap veren Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy, bu konuyla ilgili halen askeri teçhizat beklediklerinin altını çizdi.

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İŞGALCİ RUS GÜÇLERİ GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Zelenskıy, bugün Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı karargahındaki toplantıya katıldı. Toplantıya, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve ordu ve hükumet yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantı sonrasında açıklama yapan Zelenskıy, "Ukrayna birlikleri, olağanüstü bir çabayla düşman saldırılarını durdurdu ve bazı yönlerde geri püskürttü" ifadelerini kullandı.

Söz konusu toplantıda, cephe hattındaki Ukrayna güçlerinin komutanları güncel duruma ilişkin rapor verdi ve bu bölgelerin kontrol altında olduğu bilgisini paylaştı. Diğer yandan, özellikle yeni oluşturulan tugayların durumu kontrol edildi.

Zelenskıy ayrıca söz konusu açıklamasında, "Mühimmat ve füze tedariki için tüm uzun vadeli sözleşmelerimizi kontrol ettik" değerlendirmesini yaptı. Ukrayna kuvvetleri, Rus güçlerine karşı uzun zamandır beklenen karşı saldırı öncesinde operasyonlara hız verdi. Cephede, işgalci Rus birlikleri ile yoğun sıcak çatışmalar yaşanıyor.