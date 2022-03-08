Rus savaş uçağındaki ABD yapımı o cihaz tartışmalara yol açtı!

Suriye'de bombardıman düzenleyen bir Rus uçağının kokpitinde çekilen görüntüler tartışmalara sebebiyet verdi.

2016 yılında Rusya'ya ait bir Su-34 savaş uçağının kokpitinde çekilen görüntüde, uçakta kullanılan radyonavigasyon sistemi dikkat çekti.

Savaş uçağında, Rusya'nın kendi sistemi olan GLONASS yerine, ABD'nin GPS sisteminin kullanıldığı görüldü.

Söz konusu ABD menşeli Garmin marka sivil kullanıma yönelik GPS cihazının ise uçağın kontrol paneline menteşeyle tutturulduğu göze çarpıyor.

Rakka semalarında çekildiği düşünülen fotoğraf, Rusya'nın hava saldırılarındaki isabet oranında kaydettiği başarısızlığın da navigasyon ve konumlama sistemlerinin etkisizliğinden kaynaklandığı yorumlarına yol açtı.

ABD ordusunun faaliyetlerinde GLONASS ve benzeri sistemlerden yararlanmadığı ve genel olarak GPS sistemine başvurduğu biliniyor. Yalnızca zaman zaman, Rusya ve Çin'in elektronik harp sistemlerinden kurtulabilmek için bu iki devlete ait GLONASS gibi sistemler kullanılabiliyor.

'Rusya kendi sisteminden yeterince verim alamıyor'

Rusya'nın ise kendi sistemi olan GLONASS'tan yeterince verim alamadığı için Amerikan sistemlerini kullanmaya başvurduğu ifade ediliyor.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgalinde birçok hedefi isabetli bir şekilde vurmayı başaramaması ve Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini saf dışı bırakamamasında da bu durumun rol oynamış olabileceği düşünülüyor.

Her iki sistem de 1995 yılında devreye girmekle beraber, Rusya'nın GLONASS sistemi bazı uydularla irtibatın kesilmesi sonrasında zayıf duruma düşmüştü.

Halihazırda GPS'in konum doğruluğu GLONASS'a göre çok daha iyi durumda, GLONASS, uyduların konumlanma şekli sebebiyle düşük enlemlerde daha yanlış sonuçlar veriyor. Kutup bölgelerinde ise GLONASS daha isabetli sonuçlar veriyor.