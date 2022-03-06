  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus savaş uçağı düşürüldü! Ukraynalı askerler böyle kutladı
Dünya

Rus savaş uçağı düşürüldü! Ukraynalı askerler böyle kutladı

Ukraynalı askerler, saldırı altındaki Harkov kentinde Rusya'ya ait bir savaş uçağını düşürmelerinin ardından kutlama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 23:33:00 - 2022-03-06 23:42:07

Ukrayna’nın Harkov kentinde Ukrayna askerleri tarafından Rusya’ya ait bir savaş uçağı düşürüldü.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları aralıksız sürerken, Harkov kentinde akşam saatlerinde Ukrayna askerleri tarafından bir Rus savaş uçağı düşürüldü. Ukrayna askerleri tarafından seyir halindeyken düşürülen Rus savaş uçağı, roketlerle vurulmasının ardından parçaları kentin farklı noktalarına düştü.

Ukrayna askerleri kutlama yaptı

Ukrayna askerleri düşürdükleri uçağın ardından aralarında kutlama yaparken, düşen Rus savaş uçağının pilotlarına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay